Salute, Colli (Dermatologa influencer): "Essere medico e influencer grande potenzialità"

“Poter divulgare al grande pubblico la disciplina dermatologia è una grande potenzialità. E' importante sia per il medico, che deve imparare a tradurre dal ‘medichese’ al linguaggio social, sia per il paziente che, grazie a questo contatto diretto, può chiedere cose che magari in presenza non riesce a chiedere”. Laura Colli, dermatologa influencer (@dermatologirl) di Milano, nel suo intervento al Congresso di Aida (associazione italiana dermatologi ambulatoriali) e ospite del simposio ‘Codice Etico e Social Media’.