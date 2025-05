Sanità, Cappellacci: "C’è volontà di valorizzare professione infermieristica"

“Abbiamo appena concluso un'indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie e c'è la volontà di intervenire sia rendendo le condizioni di lavoro più accettabili, quindi a misura di professionalità, sia di valorizzazione, facendo tutto ciò che può essere utile per fare in modo che chi affronta questa professione abbia gratificazioni anche attraverso un meccanismo di integrazione con le altre professionalità, così che possa esserci un percorso virtuoso anche all'interno dei luoghi di lavoro”. Sono le parole di Ugo Cappellacci, presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera e deputato di Forza Italia, alla presentazione del primo Rapporto sulle professioni infermieristiche, svoltosi a Roma in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.