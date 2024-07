Sanità, neonatologo Laforgia: " Possiamo finalmente proteggere tutti i neonati, non perdiamo tempo"

"Abbiamo una grande possibilità di proteggere” dall’infezione da virus respiratorio sinciziale (Rsv) “tutti i bambini prematuri e con problemi, per la prossima stagione.Non si deve perdere tempo perché i dati pugliesi e nazionali dicono che molti bambini non pre termine affollano le terapie intensive. L'opportunità di proteggere i bambini va colta e messa in piedi al più presto perché la stagione epidemica dell’Rsv può cominciare già a ottobre e bisogna essere pronti". Lo ha detto Nicola Laforgia, direttore del dipartimento di Neonatologia all'ospedale Policlinico di Bari nel corso del convegno ‘Infezioni da Rsv: nuove strategie e strumenti per la tutela della salute dei bambini’.