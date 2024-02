Mobilità, a Milano l'Arval Media Day

“La prossimità sul territorio per noi è fondamentale. Abbiamo un approccio multidimensionale in termini distributivo, che ci vede presenti su diversi segmenti di vendita, ma è per noi molto importante essere vicini al cliente finale, soprattutto nei segmenti retail. Per questo motivo la territorialità per noi è un punto chiave”. Lo ha detto Dario Casiraghi, direttore generale di Arval Italia, a margine dell’evento stampa ‘Arval media day: risultati, connessioni e percorsi di mobilità’, svoltosi p...