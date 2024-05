G7, competitività al centro del B7 summit di Roma

L’importanza di una maggiore collaborazione tra i Paesi del G7 per guidare le molteplici transizioni in corso, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese e promuovere una crescita sostenibile nel lungo periodo, da sostenere incentivando investimenti e partenariati pubblico-privato. Come è emerso anche dai B7 Flash, i report di approfondimento a firma Deloitte e Centro Studi di Confindustria, per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 è infatti necessario un...