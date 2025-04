Bracco all’Expo di Osaka con il progetto culturale Itō Mancho

Il ritratto ‘Itō Mancio’, di Domenico Tintoretto, accoglie il pubblico nel padiglione Italia all’Expo di Osaka e lo introduce in un percorso immersivo. Il Gruppo Bracco, Official Gold Sponsor dell’Expo giapponese, ha presentato l’opera del 1585 e la campagna di analisi diagnostiche a corredo, nel corso di un convegno scientifico organizzato a Padiglione Italia. L’approccio non invasivo allo studio dell’opera ha permesso di scoprirne i segreti senza modificarla.