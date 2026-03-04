A Roma la V edizione di CyberSec

Cybersicurezza, Aceti (Hwg Sababa): "Cyber resilienza per proteggere infrastrutture critiche"
Al Cybersec 2026: "Minacce colpiscono intera supply chain"
Al Cybersec 2026: "Minacce colpiscono intera supply chain"
Al Cybersec 2026: "Danni per milioni al giorno alle imprese"
Al Cybersec 2026: "Intelligenza artificiale non è solo strumento ma anche arma"
Al Cybersec 2026: "Non indagare rapidamente significa lasciare che il nemico detti le regole"
Al Cybersec 2026: "Approccio proattivo e multi dominio per affrontare sfide emergenti"
Al Cybersec 2026: "Occorre rendere questa tecnologia affidabile, scalabile e conforme"
Al Cybersec 2026: "Aziende ripensino approccio a sicurezza digitale"
“Viviamo in una fase in cui i confini tra dominio militare e civile si sono progressivamente dissolti. La guerra non è più solo militare: è economica e informativa. È una guerra ibrida che non colpisce confini, ma infrastrutture essenziali — energia, finanza, trasporti, sanità — e che si manifesta co...