'Dress your story', progetto di moda Amazon ispirato dai dipendenti

Amazon Italia dà voce alle storie dei suoi dipendenti con il progetto “Dress Your Story” giunto alla seconda tappa, dopo il lancio ufficiale a maggio, con la presentazione dei 25 bozzetti moda disegnati dagli studenti di IED Roma per i dipendenti scelti tra i partecipanti alla call to action aziendale. Un manifesto di inclusione e un inno alla diversità anche sul posto di lavoro.