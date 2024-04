A Roma II edizione 'Premio Film Impresa'

“Il premio Film Impresa è un'occasione importante per raccontare la vita delle nostre aziende e per trasferirne i valori. Il nostro obiettivo è riuscire a comunicare l'attività d'impresa nel miglior modo possibile e in maniera trasparente” ha dichiarato Angelo Camilli, presidente Unindustria in occasione della seconda edizione del Premio Film Impresa, che ha avuto luogo nella Casa del Cinema di Roma.