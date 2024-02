Lombardia locomotiva d'Europa, intervista all'assessore allo Sviluppo economico della Regione

“L’Europa sbaglia, e non solo in merito all'agricoltura, quando, oltre a fissare degli obiettivi, indica anche un’unica strada per raggiungere tali obiettivi. Questo approccio non lascia libertà d’azione ai protagonisti di questi settori”. Così Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, commentando ai microfoni dell'Adnkronos le motivazioni degli agricoltori scesi in piazza per protestare contro le decisioni della Commissione europea.