Alla Luiss il 'Future talent summit'

“Una formazione accademica interdisciplinare oggi è essenziale. La diversità è la parola d'ordine per tutti i percorsi di studio. In Luiss abbiamo percorsi formativi internazionali, interdisciplinari e innovativi” ha spiegato Andrea Prencipe, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli, a margine dell'evento “Future Talent Summit” dedicato al futuro del lavoro e alle nuove competenze, per la prima volta a Roma presso il Campus dell’Ateneo.