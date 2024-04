Nell'epoca post-pandemica, l'attenzione verso la salute ha subito una svolta epocale, riflettendo un profondo cambiamento nella società italiana. Ed è proprio il legame tra le abitudini di salute e le diverse sensibilità generazionali l'argomento della ricerca, condotta dalla Luiss in collaborazione con Merck Italia e presentata durante il convegno "Emerging healthcare trends. A closer look across generations". Lo studio intergenerazionale, che ha per la prima volta esplorato le opinioni della g...