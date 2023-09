Contraccezione, farmacisti favorevoli a pillola progestinica senza ricetta

In paesi come la Gran Bretagna, Nuova Zelanda e America la pillola contraccettiva progestinica è di libera vendita. Anche se “è chiaro che non può rispondere alle esigenze di tutte le donne in tema di salute e benessere, per garantire la temporanea infertilità ormonale nella donna il solo progestinico è efficace e sicuro”, afferma Rossella Nappi: professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Pavia e nel direttivo della Società Internazionale di Endocrinologia ginecologica (I...