Presentato a Roma Rapporto Sport 2023

“Rapporto Sport 2023 è un rapporto ricco, che mette in evidenza sia l'impatto dell’industria dello sport sul Pil che il ritorno sociale degli investimenti. Per noi e per Sport e Salute è fondamentale è infatti importante valutare quanto le risorse, pubbliche o private, ritornino alla società in termini di benessere”. Così Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il credito sportivo (Ics), a margine della presentazione del Rapporto Sport 2023, prima indagine di sistema, che ha l’obiettivo...