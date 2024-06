Ue approva trattamento per carcinoma polmonare che migliora la sopravvivenza

E’ stato approvato da parte della Commissione europea l’ampliamento dell’indicazione di alectinib, un inibitore del gene Alk, come prima e unica terapia a bersaglio molecolare in adiuvante, cioè dopo l’intervento chirurgico, nel tumore al polmone non a piccole cellule (Nsclc) Alk-positivo in stadio iniziale. A portare a questa approvazione in Europa, lo studio Alina, pubblicato lo scorso aprile sulla prestigiosa rivista New England Journal of Medicine che dimostra come la terapia orale, assunta p...