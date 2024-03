Presentata da Tempocasa la settima edizione di TempoReport

“Abbiamo aperto la nostra prima agenzia in Trentino, a Riva del Garda, e siamo felici anche di avere inaugurato nel 2023 la seconda rete Tempo Agency, che oggi conta già cinque punti vendita all'attivo. L’obiettivo per il 2024 è raggiungere quota 700 punti vendita”. Con queste dichiarazioni, Andrea De Giuseppe, direttore dello sviluppo della rete del Gruppo Tempocasa, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione, da parte del Gruppo Tempocasa, della settima edizione di Temp...