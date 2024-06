Arte e riciclo: svelata l'opera 'Terzo Paradiso Recycling' del maestro Pistoletto

Un'opera "particolare campeggia davanti allo stabilimento Dentis di Sant'Albano Stura (CN). Si tratta del "Terzo Paradiso Recycling", realizzata in PET, in particolare le bottiglie raccolte e compattate a formare la struttura principale del monumento. Questo materiale - ricorda Giovanni Albetti, Direttore generale Coripet - grazie alla sua virtuosità rinasce ogni volta. In particolare le bottiglie, vengono raccolte tramite i nostri ecocompattatori che sono distribuiti in tutta Italia proprio pe...