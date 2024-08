"30X70 - Se dico donna", dal 3 settembre viaggio al femminile nella storia della Rai

Un emozionante viaggio nella storia della Rai tutto al femminile. Trenta donne che con il loro lavoro, davanti e dietro la telecamera, hanno lasciato un segno indelebile nella Tv pubblica. '30x70 – Se dico donna', in esclusiva su RaiPlay dal 3 settembre ogni martedì con 5 nuovi episodi e dal 16 settembre alle 9.55 su Rai2, racconta di professioniste indimenticabili che hanno impresso un forte cambiamento al sistema radio televisivo superando stereotipi comuni, rappresentando una novità o una discontinuità, diventando un riferimento e un modello da seguire. In ogni puntata del programma, scritto da Lorenza Fruci e Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno, la conduttrice Francesca Barolini racconta, con il supporto del prezioso materiale delle Teche Rai, come le vicende personali e professionali di queste grandi protagoniste della TV si siano intrecciate con la storia e l’evoluzione del mezzo televisivo e del costume italiano. Tra le protagoniste del programma: Anna Marchesini, Raffaella Carrà, Sandra Mondaini e Franca Valeri ma anche Mina, Rita Pavone, Delia Scala, Tilde Capomazza e Suor Paola solo per citarne alcune.

"'30x70 se dico donna…'- sottolinea Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali- è un nostro original che vede come protagoniste trenta donne che hanno significato un modello di cambiamento per la TV e per l’intero Paese, professioniste capaci di imporsi in una televisione declinata al maschile. Donne che sono state determinanti per importanti cambiamenti socioculturali, capaci di farsi riconoscere un ruolo e una considerazione mai precedentemente avute, diventando portavoce di un maggiore coro che ha anticipato lotte e movimenti".

"Quella tra Rai Teche e Rai Contenuti Digitali e Transmediali - prosegue Andrea Sassano, direttore Rai Teche - è una collaborazione fruttuosa che dal 3 settembre si concretizzerà nel secondo progetto coprodotto '30x70 se dico donna…', spin-off del precedente '70x70-lo sapevate che …'. In questo anno di celebrazioni il nostro patrimonio audiovisivo è una risorsa ancora più preziosa e le ricerche certosine nell’archivio hanno portato alla luce immagini rare tutte da riscoprire. Ne emergono ritratti straordinari di volti, menti e mani femminili che hanno fatto, ideato, creato la televisione". Il programma è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche.

Le protagoniste dei primi cinque episodi saranno Fulvia Colombo che, il 3 gennaio 1954, consegna il suo volto alla storia: sarà lei, quella domenica a dare l’annuncio che dà il via alla televisione italiana sui pochissimi schermi in bianco e nero; Anna Marchesini: attraverso le sue maschere racconta le mille sfaccettature dell'universo femminile restituendone un ritratto sociologicamente accurato e variegato; Enza Sampò: non c’è pubblico al quale non abbia saputo parlare. È considerata la grande signora del piccolo schermo per aver condotto sempre con grande professionalità; Carmen Lasorella: alla fine degli anni Ottanta è la prima inviata Rai a seguire le crisi internazionali della fine del XX secolo. Nei suoi reportage la guerra è dramma senza fine; Franca Valeri: porta in onda e in scena le donne di un’epoca ancora divise tra i doveri di casa e i primi bagliori di indipendenza. Dal suo stile nasce una nuova generazione di comiche.