Nel 2026 il negozio Goody Music, in via Flaminia a Roma, festeggia 50 anni di attività ininterrotta. Un traguardo che pochi possono vantare: aperto nel 1976, è oggi il più antico d’Europa dedicato alla DJ Culture, ancora nella sua sede storica nel quartiere Flaminio, a pochi passi da Piazza del Popolo, un punto di riferimento per radio, deejay, giornalisti, collezionisti e appassionati di musica.

Tutto comincia nel 1976, quando i fratelli Donato – Claudio e Franco – entrano in contatto con Goody Music, allora un'attività in difficoltà economica con sede a Milano e a Roma. Nel 1978 i due fratelli la rilevano e Claudio si trasferisce a Roma per dedicarsi personalmente al negozio e da quel momento non smette di tenerlo in vita: oggi, dopo 50 anni, Goody Music è ancora aperto e resta un caposaldo per tutti gli addetti ai lavori delle radio, del mondo della club culture, del giornalismo musicale e degli appassionati di musica in vinile, anche grazie a un catalogo sempre attento alle novità indie e mainstream internazionali.

Qui sono passati, nel tempo, per rifornirsi di dischi e apparecchiature, Marco Trani e Claudio Coccoluto - pionieri dell’house in Italia - il leggendario Kerri Chandler e il celebre Dj dello Studio 54 Kenny Carpenter, e tanti altri Dj che hanno animato questo negozio e molti locali fra gli Anni Ottanta e Duemila. Ricordiamo anche, nel panorama della musica techno internazionale, Donato Dozzy e in quello della funky house Mousse T., poi ancora David Visan della saga lounge Buddha Bar, Joe Smooth da Chicago, i dj house David Penn e Jamie Lewis. Ma da Goody Music ha mosso i suoi primi passi anche un giovanissimo Dj romano, Jovanotti, che prima di diventare la star che tutti conosciamo, negli anni Ottanta passava i suoi pomeriggi in negozio alla ricerca di vinili da proporre nei suoi dj set. Il suo esordio musicale fu “Walking”, brano prodotto da Claudio Donato.

Proprio in quegli anni nasceva anche la collaborazione con Roberto D’Agostino – Dago che per la sua rubrica di recensioni musicali sulla rivista Rockstar, scovava le novità della Disco d’importazione Usa e UK da Goody Music. Goody Music inoltre ha portato a Roma alcuni dei nomi fondativi dell'hip hop mondiale, coproducendo concerti storici come quello dei Run DMC e Public Enemy al Teatro Tendastrisce nel 1988, oltre a quelli di Cash Money, Afrika Bambaataa, Cutmaster Swift e altri protagonisti internazionali. Negli Anni Novanta il negozio e gli studi di Goody Music sono al centro della scena rap romana con produzioni di artisti emergenti: nascono qui Piotta, i Cor Veleno e Turi. Sotto la propria egida il negozio organizza per le prime 5 edizioni di DMC Contest a Roma, la storica competizione mondiale dello scratch, dove sono nati maestri come Prezioso e Zappalà. Nei primi anni Duemila produce l’iconico duo di DJ Emix e D. Lewis con l’etichetta Acid 80’, protagonisti degli eventi Diabolika, affermandosi con successo anche nel panorama della musica elettronica. Tutta questa storia musicale nasce e cresce attorno allo storico indirizzo del Flaminio, che resta il suo cuore pulsante: un ritrovo e una fucina del movimento hip hop, della breakdance e della street art.

Il negozio di via Flaminia 27, angolo via Cesare Beccaria, è tuttora noto per l’ampia scelta di strumentazione DJ e home studio. Quando, con l'avvento del digitale, molti negozi di dischi hanno abbandonato il vinile, Goody Music ha scelto di continuare a importarlo e a venderlo, restando fedele a un formato che per i DJ e le Radio non ha mai perso il proprio valore in termini di suono, mixaggio e cultura del giradischi; una scelta che oggi, con il ritorno di interesse globale per il vinile, si è rivelata più che indovinata. Goody Music vanta anche la prima DJ School italiana, nata all’interno degli studi del negozio e oggi ospitata in spazi ultra tecnologici in zona Prati, sempre dedicata a formare nuove generazioni di DJ e producer. A completare il percorso del suo fondatore Claudio Donato c’è anche l’ideazione del programma Tv “I miei vinili”, condotto da Riccardo Rossi e andato in onda su Sky e su Rai 1. Il format prevede la partecipazione di ospiti famosi, chiamati a raccontare ricordi, aneddoti ed emozioni legati a dieci vinili particolarmente importanti nella loro vita e nel loro percorso artistico.

Parallelamente all’attività imprenditoriale, Claudio Donato sviluppa anche una intensa attività da discografico, contribuendo con numerose etichette di diversi generi musicali alla crescita e alla diffusione internazionale della dance e dell’italo disco tra gli Anni ’80 e ’90. Il suo lavoro si distingue per la capacità di coniugare ricerca sonora, attenzione al mercato e sensibilità per le nuove tendenze. La sua discografia resta tuttora molto ricercata da DJ e collezionisti e continua a essere attiva con nuove uscite e remix affidati ad alcuni tra i nomi più rappresentativi. Il catalogo di circa 4000 brani prodotti e pubblicati è riconosciuto a livello mondiale dai protagonisti della club culture come uno dei riferimenti storici e contemporanei della scena, riflettendo un percorso coerente, dinamico e sempre attento all’evoluzione della musica elettronica. A completare l'ecosistema nato attorno al negozio c'è Goody Music Radio, la webradio del gruppo con una programmazione Italo Disco e Disco Boogie , portando lo spirito di Goody Music e della sua discografia oltre le mura del negozio, in streaming ventiquattr'ore su ventiquattro in tutto il mondo.

Nel 2022, dopo 45 anni di sola attività discografica, gli spazi del negozio hanno in parte cambiato forma: accanto ai dischi è nato Goody 1976, bar-deli-ristorante frutto dell'incontro tra Claudio Donato e i soci Francesco Motta e Alberto Capanna, e la cucina dello chef Emiliano Lopez. Un concept ispirato ai diner americani anni '50-'60, con cover di dischi alle pareti e un menu che accompagna i clienti dalla colazione alla cena. Più che un semplice locale, Goody 1976 è diventato un punto di ritrovo in più per i clienti del negozio di dischi e per chi ama la musica e la buona tavola, unendo la ristorazione all'anima storica e musicale del negozio, senza intaccarla.

In occasione dei 50 anni Goody Music ha prodotto un cofanetto in edizione limitata che contiene la sua storia musicale in 5 vinili. Prodotto in sole 250 copie numerate, il cofanetto ha al suo interno un libretto di foto storiche inedite scattate in negozio e negli studi di registrazione e viene venduto insieme alla shopping bag e allo slipmat con la grafica celebrativa Goody 50 anni. "Goody Music dopo cinquant’anni è ancora qui, allo stesso posto, al Flaminio. Non è solo la nostra storia, ma quella di generazioni di DJ, artisti, giornalisti, radio e appassionati che hanno trovato in questo angolo di Roma un punto di riferimento. Guardiamo a questo anniversario come punto di partenza per i prossimi 50 anni. Voglio ringraziare mio fratello Franco, mia moglie Liliana e tutti quelli che hanno contribuito a questa storia", afferma Claudio Donato, produttore musicale e storico titolare di Goody Music.