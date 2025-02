A Sanremo parte 'La strada contro il bullismo' con Giusy Versace, Manuel Bortuzzo e Annalisa Minetti

Per il nuovo progetto di sensibilizzazione, in campo l’Accademia dei Campioni

Accademia dei Campioni e Cittadella dello Sport in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale contro il Bullismo e Disagio Giovanile saranno presenti nella 'città dei fiori' durante la settimana del 75mo Festival di Sanremo per lanciare un grande appello a favore della lotta al bullismo attraverso la realizzazione del progetto solidale 'La strada contro il bullismo'. Obiettivo della trasferta sanremese sarà quello di portare a bordo dell’Accademia nuovi testimonial 'Campioni di Vita' oltre ai venti Campioni dello Sport che hanno già prestato la loro immagine e donato il loro impegno a partire da Giusy Versace, Manuel Bortuzzo, Valerio Aspromonte e tanti altri capitanati da Annalisa Minetti.

'Campioni di Vita', il progetto di peer Education gratuito per tutte le scuole d’Italia, si arricchirà di nuovi testimonial e di nuovi esempi scelti appunto tra cantanti, attori, personaggi televisivi e content creator molto vicini al mondo dei giovani e che verranno incontrati in questi giorni a Sanremo. Ognuno di loro, infatti, verrà invitato ad entrare nell’Accademia e ad autografare una mattonella di legno che 'pezzo dopo pezzo' diventerà una vera e propria 'Strada contro il Bullismo' che verrà esibita nelle prossime manifestazioni e convegni organizzati dall’Accademia dei Campioni a partire dalla prossima inaugurazione della Cittadella dello Sport di Tortona ormai pronta per l’inaugurazione primaverile in grande stile.

"Un grande ringraziamento quindi a tutti coloro che ospiteranno la nostra iniziativa, ai talent che la vorranno sostenere ed a Costa Crociere che la accoglierà sulla nave Costa Toscana attraccata al largo di Sanremo nei giorni del Festival", si legge in una nota dell'Accademia. Il progetto è curato da Simone Barazzotto con il supporto del Responsabile Eventi Cittadella dello Sport Charly Bergaglio.