A 'Swedish Film Goes Capri' si celebra Pippi Calzelunghe e si riflette sul presente

E' nel segno di Astrid Lindgren, la più popolare scrittrice per l'infanzia del XX secolo, la quarta edizione di 'Swedish Film goes Capri', una rassegna che celebra non solo gli 80 anni di Pippi Calzelunghe, l’eroina ribelle mito per milioni di ragazzi, ma affronta anche temi caldi del presente, come disabilità intellettive, voglia di vivere identità e resistenza. Dal 5 al 7 giugno, a Villa San Michele si alterneranno prime cinematografiche sulla terrazza panoramica e incontri e presentazioni con gli ospiti, a iniziare dalla 'storica' interprete di Pippi, ovvero Inger Nilsson che le ha prestato il volto , ospite insieme all’ambasciatore di Svezia in Italia Jan Björklund.

Si parte, dunque, giovedì 5 giugno con il film 'Becoming Astrid' biopic dell'autrice di alcuni fra i libri per bambini più amati di sempre: la pellicola, diretta da Pernille Fischer Christensen è un fedele ritratto della società dei primi del Novecento. Si continua venerdì 6 con l’anteprima italiana del documentario It could have been us, (Svezia, 2024), di Björn Tjärnberg e Rebecca Blander. Un viaggio tortuoso tra oscurità e luce, tra le piccole cose e i grandi interrogativi. Ma anche una storia di riconciliazione, raccontata da Emma Örtlund e Ida Johansson, due amiche nate entrambe con disabilità intelletive, ma dotate di ancora più coraggio. A bordo di un vecchio ma affascinante camper, intraprendono un viaggio storico insieme al loro amico e mentore Pär per scoprire cosa significasse vivere con una sindrome di down in un'altra epoca. All'inizio del XX secolo, migliaia di persone con disabilità furono separate dalle loro famiglie e collocate in istituti, isolate dalla società.

Il lungometraggio – tra i 10 film più visti in Svezia lo scorso anno - sarà anticipato da un dibattito che vedrà sul palcoscenico gli attori Ida Johansson e Pär Johansson e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese. Noto per essere stato il primo uomo single in Italia ad ottenere l’affidamento di una bambina con sindrome di down, Luca diffonde, attraverso il suo lavoro, i suoi libri e le sue associazioni, valori di inclusione e solidarietà. E proprio da uno dei suoi romanzi, “Nata per te”, esce, nel 2023 nelle sale l’omonimo film diretto da Fabio Mollo, che racconta la sua storia di paternità fortemente desiderata.

Sabato 7 giugno sarà invece proiettato, per la prima volta sul grande schermo, 'La ragazza delle renne', (Svezia, 2024) della regista Elle Márjá Eira, distribuito da Netflix. Artista poliedrica di Kautokeino, musicista e attivista, Elle Márjá si presenterà al pubblico nelle vesti tradizionali sami, regalando un momento musicale “jojk” e raccontando la sue origini e la sua vita, legata alla famiglia di allevatori di renne. Sul palcoscenico, insieme a lei, l’attore e cantautore italo-georgiano Luca Chikovani, lanciato sul grande schermo dal film “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher e attualmente nelle sale con il lungometraggio “Arsa” per la regia di Masbedo.

“La rassegna quest’anno – racconta la soprintendente Kristina Kappelin - si divide tra celebrazioni e riflessioni. Avremo l’attrice che ha appassionato milioni di bambini con le avventure di Pippi Calzelunghe per festeggiare gli 80 anni dalla sua nascita e artisti che, davanti o dietro la macchina da presa, denunciano con coraggio le ingiustizie del presente e del passato, lanciando un seme di speranza per il futuro”.

Il festival - gratuito e aperto al pubblico - è organizzato dalla Fondazione Axel Munthe con il patrocinio del Consolato di Svezia, di Campania Turismo, della Città di Capri, del Comune di Anacapri, dell’Ambasciata di Svezia e in collaborazione con Jumeirah Capri Palace, Capri Pasta, Bar Grotta Azzurra e Staiano Tour Capri.