Al via 'SalinaDocFest', ospiti speciali Jeremy Irons e Oliver Stone

Nello splendido scenario di Salina, fiore all'occhiello delle Isole Eolie e set prediletto di grandi maestri del cinema, prende il via la XIX edizione del ‘SalinaDocFest’, il festival internazionale del documentario narrativo, fondato dalla regista Giovanna Taviani. Per la prima volta, la manifestazione si svolgerà in piena estate, dal 15 al 20 luglio, offrendo agli spettatori un ricco programma di proiezioni, incontri, premi, concerti, presentazioni di libri e mostre artistiche.

Una scelta, che come spiega la stessa fondatrice, punta a ampliare la fascia di pubblico, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni: “Dopo 18 anni abbiamo deciso di spostare l'asticella su un target diverso, un target più giovane, quindi non più il pubblico di nicchia che si ritrova a settembre e riportare il cinema del reale al centro dell'attenzione culturale del nostro paese”, spiega Taviani durante la presentazione del festival, oggi al cinema Farnese a Roma.

Il tema selezionato per questa edizione, ‘Nuove parole/Nuove immagini’, è un invito esplicito a riscoprire l’autenticità e la profondità del linguaggio. “Il tema - racconta la regista - si ispira alle riflessioni di uno studioso, Paolo Rumiz che nel suo libro ‘Verranno di notte, lo spettro delle barbarie’, individua la crisi della la barbarie, la crisi dell'Europa, la crisi culturale in una crisi del linguaggio”. A tutela del valore del linguaggio, sempre più compromesso da una vera e propria “emorragia vocale”, per Taviani è necessario diventare “sciamani delle parole e delle immagini perdute attraverso il cinema, e in qualche modo ripristinare quella nostalgia dell'umano”. Ma in un’epoca digitale dominata dalle immagini, l’assenza di un’educazione audiovisiva si riflette in un vero e proprio paradosso. A tal proposito, il ‘SalinaDocFest’ lancia il Manifesto “Il Cinema come Mestiere dell’Immaginario - Per il Diritto di Cittadinanza allo studio del linguaggio audiovisivo nelle scuole”. Una vera e propria grammatica che offre soprattutto ai giovanissimi un’alfabetizzazione audiovisiva per imparare a leggere le immagini, senza venirne manipolati.

Altra novità del 2025 è la sezione ‘I mestieri del Cinema’, che valorizza le professioni dietro la realizzazione di un documentario. Accanto alle proiezioni, saranno organizzati anche diversi momenti di confronto diretto con gli autori, per preservare la dimensione condivisa del cinema. Tra gli ospiti più attesi, Jeremy Irons e Oliver Stone, che riceveranno premi speciali del festival. Previsti anche incontri con Daniele Ciprì sull'emorragia delle immagini contemporanee e Ascanio Celestini, premio Ravesi ‘Dal Testo allo schermo’. E ancora: Sinéad Cusak, Lunetta Savino, Agostino Ferrente, ma anche scrittrici come Lidia Ravera e Silvia Bizio, musicisti come Giuliano Taviani e Carmelo Travia, I Patagarri e Pietra Montecorvino.

Come ogni anno, talento, impegno e capacità di raccontare saranno riconosciute con l’assegnazione di tre premi. Saranno sei le opere selezionate per concorrere al Premio Palumbo al miglior documentario, al Premio MediaFenix per il miglior montaggio e al Premio Signum del Pubblico.

Il ‘SalinaDocFest’ rappresenta anche un’occasione per riflettere sul ruolo sempre più centrale del documentarista nell’era dell’intelligenza artificiale. “Il documentarista - osserva Taviani - probabilmente sarà l’eroe del futuro. È l’unico che si reca materialmente nei posti, che incontra le persone”. Un approccio che, più di altri linguaggi cinematografici, fornisce un’autentica alternativa ai prodotti dell’intelligenza artificiale. “In questo contesto - conclude la regista - probabilmente il documentarista può salvaguardare l'esperienza vissuta più che la realtà”.