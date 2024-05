Il talent show 'Amici di Maria De Filippi' è una vera e propria fucina di talenti. Antonino, Marco Carta, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Virginio Simonelli, Sergio Sylvestre, i The Kolors, Irama, Gaia Gozzi, Giulia Stabile, Luigi Strangis e Mattia Zenzola: sono solo alcuni degli artisti che hanno raggiunto il successo grazie alla scuola più famosa della tv. Ma ad 'Amici' non sempre è necessario vincere: molti artisti hanno raggiunto il successo anche senza vincere il titolo. Ad esempio, Angelina Mango, nella stagione 2022-2023, si è classificata seconda dopo il ballerino Mattia Zenzola. La giovane cantautrice lucana ha dimostrato che il talento e la passione possono portare a risultati straordinari come la vittoria della 74esima edizione del Festival di Sanremo. E il brano 'La noia' ha fatto ballare anche il pubblico dell'Eurovision, presente a Malmo in Svezia, dove Angelina si è piazzata al settimo posto. E la cantante sarà anche il superospite della finale di domani, in prima serata su Canale 5.

Ma prima di Angelina Mango anche altri artisti hanno avviato carriere di successo, andando ben oltre il talent, senza però aver conquistato lo scettro. Tra questi c'è anche Annalisa che ha debuttato ad Amici nel 2011, dove ha conquistato il pubblico e la critica. Solo nell'ultimo anno, i brani 'Bellissima', 'Mon Amour' e 'Sinceramente' l'hanno incoronata regina delle hit ed è stata la prima italiana a entrare nella Top 100 Billboard Global, la classifica dell'autorevole rivista musicale. E proprio in questi giorni la cantante ha coronato il suo sogno: quello di esibirsi all'Arena di Verona. Punteggiata di successi anche la carriera di Elodie. La cantante romana partecipa al talent nel 2015 e arriva seconda dietro Sergio Sylvestre. Da allora Elodie ha consolidato la sua carriera nel pop italiano e ha partecipato più volte a Sanremo dove nel 2021 ha anche ricoperto il ruolo di co-conduttrice.

Sangiovanni, invece, ha partecipato all'edizione del 2020 ed è arrivato secondo dietro Giulia Stabile. I suoi brani pubblicati durante il talent sono diventati subito delle hit. 'Lady', 'Tutta la notte' e 'Hype' hanno scalato la classifica italiana e 'Malibu', nel 2021, è stato il brano più ascoltato in Italia. Nel 2022 ha partecipato a Sanremo dove è tornato anche quest'anno con il brano 'Finiscimi'. Al termine del Festival, il cantautore ha annunciato la volontà di prendersi una pausa. Insomma, vincitori o meno, 'Amici' continua a lanciare talenti nel mondo della musica e dello spettacolo.