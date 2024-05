"Angelina Mango è la la bandiera palestinese". La finale dell'Eurovision 2024 comincia e su X ecco il 'caso social' che coinvolge, suo malgrado, la cantante italiana. Angelina Mango, durante la sfilata degli artisti, si presenta sul palco con la bandiera italiana. C'è chi però interpreta la situazione in maniera a dir poco forzata: "Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!", si legge in un tweet che diventa subito virale: in pochi minuti oltre 200mila visualizzazioni.

Angelina Mango wearing a black dress and running with Italy's flag next to her, making it look like the Palestinian flag as well, QUEEN KNEW WHAT SHE WAS DOING #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/5c4T2S0Osn