Luca Barbareschi ha emozionato tutti a Ballando con le stelle. Il concorrente insieme alla partner di ballo Alessandra Tripoli ha portato in scena un valzer che aveva come tema la rappresentazione del dolore di un lutto e la perdita di una persona importante, nel caso dei ballerini quella della mamma.

L'esibizione di Luca Barbareschi

L'esibizione di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si è conclusa con una standing ovation da parte del pubblico. Milly Carlucci non è riuscita a trattenere le lacrime e, insieme alla conduttrice anche l'opinionista Sara Di Vaira che conosceva personalmente la mamma di Alessandra Tripoli, Ninfa Leone, morta il 16 giugno del 2023.

"Scusate se non sono ancora in grado di parlare, ognuno ricorda le proprie perdite e questo ci tocca tutti personalmente. Puoi essere una persona abituata a stare sul palco, ma la tua vita è la tua vita. Mi avete toccato tantissimo, in una maniera incredibile", ha detto la conduttrice del dance show di Rai1 con la voce rotta dal pianto.

Per Guillermo Mariotto, l'emozione è tanta: "Grazie per questo regalo meraviglioso. Io non ho mai provato questo dolore in vita mia, ma mi avete trasportato con voi, nel vostro dolore". Il voto per l'esibizione da parte del giurato è 10.