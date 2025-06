"Lui non si lascerebbe, l'allontanamento deriva da me. Faccio tutto da sola, perché poi sento la mancanza"

"Io e mio marito non viviamo più insieme". Barbara Chiappini a cuore aperto a La volta buona oggi, nel salotto di Caterina Balivo. "In 23 anni anche l'amore conosce alti e bassi. Questo non è un momento facile, come non lo è stato nel 2009 e in altri periodi. Questo è l'ultimo allontanamento. Noi abbiamo la possibilità di avere due case", racconta.

"Le discussioni non fanno bene ai nostri figli, mia figlia ha 11 anni e mio figlio 10. Le discussioni cominciano ad avere ripercussioni, per evitare di esplodere ho deciso di prendere una pausa di riflessione. Ci dividiamo la gestione dei figli", aggiunge.

"Abbiamo due caratteri molto diversi. Il mio massimo dell'avventura è un bagno a mezzanotte in piscina, mio marito porta i figli a fare surf in Portogallo. Lui non si lascerebbe, l'allontanamento deriva da me. Faccio tutto da sola, perché poi sento la mancanza", afferma ancora.