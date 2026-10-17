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Ballando, La Rocca 'provoca' d'Urso ma lei non ci sta: "Esibizione eccellente, voto 10"

La coppia si è esibita questa sera con un paso

Pasquale La Rocca, Barbara d'Urso - Ballando con le stelle
Pasquale La Rocca, Barbara d'Urso - Ballando con le stelle
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17 ottobre 2026 | 23.36
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Ancora scintille tra Pasquale La Rocca e Barbara d'Urso. Dopo le tensioni delle ultime due settimane e il confronto acceso nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, questa sera la giurata ha scelto di esibire la carta del silenzio e dell'indifferenza, evitando di alimentare ulteriori polemiche e commenti sulla sua presunta gelosia.

Il paso portato in scena questa sera dal maestro di ballo e Ornella Muti ha ottenuto, oltre alla standing ovation da parte del pubblico, anche l'approvazione da tutta la giuria, Barbara d'Urso inclusa. "Mi è piaciuto moltissimo, bello. Tutto bello. Le coreografie belle, gli abiti bellissime, le interpretazioni. Mi è piaciuto moltissimo", ha detto col sorriso stampato sul viso, senza lasciarsi condizionare dai sogghigni del pubblico accanto.

Poco dopo, a prendere la parola è stato anche La Rocca che ha voluto ringraziare pubblicamente Milly Carlucci: "In questi anni ho conosciuto tante persone meravigliose, ma quest’anno mi hai fatto un grande regalo perché ho conosciuto una persona meravigliosa che terrò sempre nel mio cuore", ha detto il maestro di ballo. Parole che sono state interpretate da molti come una frecciatina velata alla giurata, sua compagna di ballo della scorsa edizione. Ma la giurata non si è lasciata coinvolgere, tanto da alzare la paletta del 10.

 

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