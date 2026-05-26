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Belen Rodriguez ricoverata in ospedale, le urla e l'allarme dei vicini: cosa è successo

L'allarme dei vicini di casa della showgirl e la chiamata al 112: cosa è successo

Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
Belen Rodriguez - fotogramma/ipa
26 maggio 2026 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Belen ricoverata in ospedale. La showgirl argentina avrebbe accusato un malore e sarebbe stata portata al pronto soccorso poco dopo le 7 di mattina di ieri, lunedì 25 maggio. Lo scrivono ‘La Repubblica’ e ‘Il Giorno’. Secondo quanto riportato, a dare l’allarme sarebbe stato un inquilino del condominio situato in zona Brera dove Rodriguez vive da diversi anni.

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L’uomo avrebbe telefonato il 112, allarmato dalle grida disperate provenienti dalle finestre del palazzo: “Aiuto, aiutatemi”, avrebbe urlato la donna svegliando tutto il condominio. Sul posto sono giunte due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata - secondo quanto si apprende - più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre tre ore.

Dopo le continue sollecitazioni, Belén Rodriguez avrebbe aperto la porta e si sarebbe mostrata in evidente stato di agitazione. La 41enne sarebbe stata assistita prima sul posto e poi sarebbe stata accompagnata al Policlinico in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

La stessa Belen mesi fa sui social aveva allarmato i fan con un video in cui confessava i suoi problemi personali, legati alla depressione. "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro", aveva confessato.

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