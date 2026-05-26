L'allarme dei vicini di casa della showgirl e la chiamata al 112: cosa è successo

Belen ricoverata in ospedale. La showgirl argentina avrebbe accusato un malore e sarebbe stata portata al pronto soccorso poco dopo le 7 di mattina di ieri, lunedì 25 maggio. Lo scrivono ‘La Repubblica’ e ‘Il Giorno’. Secondo quanto riportato, a dare l’allarme sarebbe stato un inquilino del condominio situato in zona Brera dove Rodriguez vive da diversi anni.

L’uomo avrebbe telefonato il 112, allarmato dalle grida disperate provenienti dalle finestre del palazzo: “Aiuto, aiutatemi”, avrebbe urlato la donna svegliando tutto il condominio. Sul posto sono giunte due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza e i vigili del fuoco, bloccando inevitabilmente il traffico stradale. La showgirl sarebbe stata invitata - secondo quanto si apprende - più volte a uscire di casa, ma prima di aprire le porte ai pompieri sarebbero trascorse oltre tre ore.

Dopo le continue sollecitazioni, Belén Rodriguez avrebbe aperto la porta e si sarebbe mostrata in evidente stato di agitazione. La 41enne sarebbe stata assistita prima sul posto e poi sarebbe stata accompagnata al Policlinico in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.

La stessa Belen mesi fa sui social aveva allarmato i fan con un video in cui confessava i suoi problemi personali, legati alla depressione. "Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro", aveva confessato.