Bianca Balti show a Belve, nella puntata in onda oggi martedì 3 giugno su Raidue. La supermodel sta lottando contro un tumore e ha sempre affrontato l'argomento in maniera trasparente nelle apparizioni pubbliche. Avviene lo stesso nell'intervista con Francesca Fagnani. La giornalista ricorda che l'ospite, nella precedente partecipazione al programma, ha confessato un'attrazione fortissima per il sesso.

"Il dio ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo, il mio fidanzato. Adesso scriverò il libro sarà intitolato 'come il pene mi ha guarito dal cancro'", dice tra le risate. "Il libro si annuncia come un bestseller, il titolo è forte. Essere felici -aggiunge- aiuta".

Nel 2022 la modella ha subito una doppia mastectomia preventiva, dopo essersi scoperta portatrice di una variante del gene BRCA1. A settembre 2024, Bianca Balti ha annunciato di avere scoperto di essere affetta da un cancro alle ovaie al terzo stadio. Dal proprio profilo, la supermodella ha documentato diversi passaggi della lotta contro la malattia, compreso l'inizio della chemioterapia lo scorso autunno. A febbraio, è salita sul palco dell'Ariston come co-conduttrice in una serata del Festival di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti.