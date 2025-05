La cucina come "terapia". Così la food influencer più famosa d'Italia, Benedetta Rossi risponde a Francesca Fagnani nell'intervista che andrà in onda stasera, martedì 20 maggio, nel nuovo appuntamento di Belve, in onda su Rai 2.

La Cristina d’Avena della cucina, cuoca influencer da 18 milioni di follower e ‘anti chef’ per eccellenza, si racconta a Fagnani in un’intervista sincera, divertente e ricca di racconti intimi e inediti.

Gli esordi

Nel 2011 l’inizio della sua avventura, solo con un cavalletto e una macchina fotografica per i video. “Aveva già capito di avere tra le mani un enorme potenziale?” chiede Fagnani. “No. Era un periodo complicato per me, avevo perso completamente fiducia in me stessa. I commenti per ringraziarmi delle ricette mi facevano stare meglio. È stata proprio una sorta di terapia” confessa Benedetta Rossi. “È invidiata?” domanda la giornalista. “Tanti vorrebbe stare al posto mio, non si spiegano la mia popolarità e non gli va giù. Fatevene una ragione!”.

Fagnani le ricorda il suo duro sfogo per un’aspra polemica nata dalle accuse di fare cattiva informazione sull’alimentazione rivolta a un pubblico largo e sulla qualità del cibo utilizzato. “Me ne hanno dette di tutti i colori” spiega Benedetta Rossi “Non mi sono arrabbiata per me, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono comprendono: spesso quei 20 centesimi risparmiati a fine mese possono fare la differenza. Quindi non puoi attaccali per questo. Ho perso la testa, ero proprio disgustata”.

Nello studio di Belve non mancano divertenti ‘botta e risposta’ tra Fagnani e Rossi. “Si è sposata con un bel vestito bordeaux; quanto lo ha pagato?” domanda la conduttrice. “49 euro!”. “Ma con tutti i soldi che c’ha! Ha il braccetto corto?” scherza Fagnani. “Prima non ce l’avevo questi soldi!” replica con un sorriso Benedetta. “Ha delle trasgressioni?” chiede ancora Fagnani. “Devo fare la pennichella il pomeriggio” ammette. “No, la prego mi rovina il programma così” la divertita replica di Fagnani.

Il rapporto con la politica

Riferendosi poi alle parole della leader del partito Potere al popolo, che aveva scritto ‘La sinistra riparta da Benedetta Rossi’, Fagnani domanda: “Due opposti partiti le hanno chiesto di candidarsi”. “La politica non fa per me. Io cucino” la sua risposta.

“Suo marito - ricorda Fagnani - ha raccontato che i figli non sono arrivati e che siete andati comunque avanti. Ne avete sofferto entrambi nello stesso modo?”. “Sì. Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra anche in quel momento” la risposta di Benedetta Rossi.