Il messaggio della modella in un post social prima di salire sul palco dell'Ariston come co-conduttrice

"I brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare". Bianca Balti racconta in un post sui social cosa le è accaduto dopo la diagnosi di cancro. Arrivata a Sanremo, domani salirà sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nell'edizione di quest'anno non ci saranno monologhi, come ha sottolineato più volte il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, ma in molti si aspettano dalla modella, che sta affrontando il cancro, un messaggio di speranza e un invito alla prevenzione. Balti ha già iniziato con questo post, attraverso il quale invita a non abbattersi davanti a nessuna difficoltà.

"Fare la modella mi è capitato per caso. I clienti - scrive - mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato come una magia per quasi due decenni. Finché non è arrivato il Covid. A quel punto le cose sono rallentate un po' e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera. Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze. Essendo me stessa senza vergogna, sono entrata in contatto con un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero. Di conseguenza, ho iniziato a lavorare con marchi che abbracciavano i miei valori, una dinamica molto più gratificante".

Quando si è ammalata di cancro, le cose sono cambiate: "Tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d'auguri, i brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare". Ora "mostro a loro e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore". Parole che accompagnano una serie di scatti glamour in cui Balti indossa alcuni capi d'alta moda di celebri maison, che hanno scelto di sostenerla.