Bruce Willis come sta? "È stabile", ha rivelato Demi Moore. Anche se la coppia ha messo fine al matrimonio nel 2000, Bruce Willis e Demi Moore sono sempre rimasti in contatto e legati da un profondo rispetto l'un l'altro. In particolare, dopo che al musicista e attore statunitense è stata diagnosticata la demenza frontotemporale a marzo del 2022.

L'attrice ha rotto il silenzio e ha parlato pubblicamente delle condizioni dell'ex marito.

Le condizioni di Bruce Willis

Demi Moore ha partecipato recentemente agli Hamptons International Film Festival, dove ha ritirato un premio per la sua carriera. In occasione dell'evento, l'attrice di 'Ghost' ha rivelato ai microfoni della stampa quali sono le condizioni attuali di Bruce Willlis: "La malattia è quello che è - ha spiegato Demi Moore - bisogna essere realistici nell'accettarla". Poi, rassicura i fan: "Nello stato in cui si trova, è stabile", ha spiegato la 61enne. E ancora: "Quando si guarda al passato, a ciò che si era, è una battaglia persa. Se, invece, si accetta il loro stato attuale, si scopre una grande bellezza e dolcezza", ha riferito Demi Moore, strappando un grande applauso al pubblico, presente all'evento.

Spesso Bruce Wills, indimenticabile volto di 'Pulp Fiction' non è in grado - a causa della patologia neurodegenerativa - di riconoscere volti a lui familiari, proprio come quello dell'ex moglie Demi Moore. Ma questo non fa perdere le speranze a chi gli sta vicino: l'attrice va spesso a trovarlo a casa insieme alla nipotina Louetta, primogenita della loro figlia Rumer, che ha reso Bruce Willis e l'attrice nonni per la prima volta.