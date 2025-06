'Cerco un uomo' e 'Febbre d'amore' nel 45 giri digitale di Ditonellapiaga

Si aggiunge un altro tassello alla dancefloor dell’estate 2025. Dal 30 giugno sarà disponibile per Bmg uno speciale 45 giri digitale di Ditonellapiaga che contiene i singoli 'Cerco un uomo' (lato A) e 'Febbre d’amore' (lato B): formato che l’artista porta nell’era dello streaming con un’operazione inedita nel panorama musicale italiano.

Tra le tracce simbolo degli iconici anni ’80, 'Cerco un uomo' (brano ironico e teatrale che gioca con lo stereotipo della donna in cerca dell’uomo ideale, cantato da Sandra Mondaini) e 'Febbre d’amore' (brano scritto da Cheope e Rosario Bella e cantato da Marcella Bella che racconta di una passione bruciante e incontrollabile, paragonata a una febbre che travolge e consuma) incontrano in questa speciale pubblicazione la visione sonora di Margherita, che ha rivisitato i brani in chiave pop, fondendo atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass.

“Ho deciso di fare uscire un 45 giri (digitale), come si faceva una volta. 'Cerco un uomo', il lato A, è una canzone che mi ossessiona da tempo e da anni avevo voglia di farne una mia versione. Si tratta di un brano cantato da Sandra Mondaini, una chicca ingiustamente dimenticata che ho sempre trovato ultra moderna per l’epoca. Il lato B 'Febbre d’amore' è una scoperta recente, un brano scritto da Rosario Bella e Cheope nel 1984 e cantato da Marcella Bella. Sensuale, estivo, fresco. Tornerò presto con delle belle novità e a breve vi racconterò meglio, nel frattempo potete ascoltarvi queste due cover in coda sulla litoranea, con l’aria condizionata a palla”, racconta la cantautrice, all'anagrafe Margherita Carducci Margherita.