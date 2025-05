Non solo tifosi. Al Centrale del Foro italico, dove al momento si sta tenendo la prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, tra gli spalti non mancano i vip. Da Chiara Ferragni , Paolo Bonolis a Massimiliano Allegri. Non solo appassionati di sport, anche volti dello spettacolo sono seduti sugli spalti per sostenere il tennista azzurro.

I vip

Questa non è la prima volta per Paolo Bonolis al Centrale. Il conduttore televisivo, oltre ad assistere alla vittoria di Sinner contro Cerenduolo, è stato anche protagonista dell'evento 'Tennis and Friends - Salute e Sport', che si è tenuto al Foro italico sabato 3 maggio. In quell'occasione, Bonolis ha avuto l'opportunità di giocare qualche punto in doppio con Flavio Cobolli, tennista azzurro numero 36 del mondo.

Tra gli ospiti d'onore della prima semifinale, anche Massimiliano Allegri, l'ex allenatore della Juventus che, senza panchina da un anno, si diletta assistendo agli Internazionali. Non passa inosservata la presenza di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha documentato la sua presenza al torneo su Instagram convidendo una storia in cui ha taggato entrambi i finalisti, senza però schierarsi apertamente. "Ciao Roma, prontissima per gli Internazionali di tennis", ha scritto Ferragni prima di fare il suo ingresso al Centrale.