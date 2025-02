Svelato il motivo per cui l'imprenditrice e influencer si trovava alla clinica Mangiagalli di Milano

"Chiara Ferragni è incinta". Era il 2 gennaio quando sui giornali si ipotizzava una terza gravidanza per l'imprenditrice digitale, la prima con Giovanni Tronchetti Provera.

Era stato il settimanale 'Oggi' a paparazzare l'ex moglie di Fedez nei pressi della clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in ostetricia. A svelare il mistero ci ha pensato l'amica Veronica Ferraro che con un video pubblicato su TikTok ha spiegato il vero motivo per cui Ferragni si trovava in clinica.

Il mistero svelato

La clinica Mangiagalli è la stessa struttura in cui nell'aprile 2021 l'influencer ha dato alla luce la sua secondogenita, Vittoria, avuta con l'ex marito Fedez.

Ma, questa volta, la nota imprenditrice si era recata lì solo per accompagnare Veronica Ferraro, sua grandissima amica, che proprio recentemente ha annunciato sui social la gravidanza: Ferraro e il marito Davide Simonetta stanno per diventare genitori di un maschietto.

@veronica_ferraro Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in mangiagalli 😂 Qua diceva “e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi?” Ti amo @Chiara Ferragni ♬ original sound - .✩bismusic

Chiara Ferragni ha supportato la Ferraro in questo percorso: "Quel famoso giorno che mi ha accompagnato in Mangiagalli. Qua diceva 'e io che ne sapevo che ci sarebbero stati i paparazzi?'", ha scritto Veronica Ferraro nella didascalia a corredo del video che ritrae l'influencer nella clinica milanese. "E tutti che pensavano fossi io incinta", ha replicato Ferragni.