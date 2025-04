Cinema, Biazzo (Unindustria): "Premio Film Impresa: raccontare le aziende con l’audiovisivo migliora la competitività"

"Le imprese hanno iniziato a capire che il Premio Film Impresa è un modo importante per comunicare il proprio modo di fare impresa e per noi è una grandissima soddisfazione. Avvicinare il mondo del cinema alle aziende è anche socialmente utile.” Ha detto Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, in occasione del Premio Film Impresa, presso la Casa del Cinema di Roma, giunto alla terza edizione, iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuto ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento.