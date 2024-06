Coldplay rEvolution, un viaggio attraverso la carriera della band

La storia di un lungo viaggio ricco di emozioni e successi nel multiverso dei Coldplay. In vista delle attesissime date del tour italiano della band, è arrivato in libreria e in tutti gli store digitali 'Coldplay rEvolution e il segreto della musica eterna. The Biography of Dreamers (Epc Editore)' di Adrien Viglierchio. Il libro offre contenuti aggiornati e interviste esclusive, oltre a dati e numeri ricercati sulla band che ha conquistato il mondo. La sezione enciclopedica finale è la più dettagliata mai pubblicata, correggendo gli innumerevoli errori presenti online e nelle altre poche biografie dei Coldplay.

L'originalità del volume risiede nel modo in cui l'autore racconta le vicende della band. Utilizzando la 'lingua dei Coldplay', Adrien Viglierchio trasporta i lettori in un mondo di fantasia. Il protagonista, Endy Moon, interagisce con il pupazzo-alieno Angel Moon, cantante della band fittizia Weirdos, e accompagna i lettori in un viaggio epico attraverso l'universo dei Coldplay, partendo dai loro esordi, passando attraverso il racconto dettagliato di tutti i loro dischi, dei loro tour ricchi di aneddoti inediti, fino ad arrivare al loro ultimo tour mondiale, Music of the Spheres.

Una sezione chiave del libro è quella dedicata ai fan di tutto il mondo, intervistati durante i concerti, arricchita da un fascicolo fotografico che immortala i coldplayer più fortunati chiamati sul palco a cantare al fianco di Chris Martin. Una storia per le nuove generazioni, adatta non solo agli appassionati, ma anche a coloro che ancora non hanno avuto modo di conoscerla e che, grazie a questi contenuti, potranno finalmente stimolare la loro curiosità e scoprire una band divenuta iconica. Adrien Viglierchio, nato a Savona l'8 ottobre 1975, è un docente naturopata specializzato in tecniche olistiche, ayurveda e massoterapia. È anche cantautore, scrittore, critico musicale e web-journalist. Ha pubblicato l'album etno-pop 'Il Dodicesimo Pianeta' nel 2012 e si è specializzato in musicoterapia. Come caporedattore del magazine di musica e Cultura FareMusic.it, è corrispondente nei maggiori eventi musicali come il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest.