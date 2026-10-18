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"Da Noi… A Ruota Libera", oggi la Signora Coriandoli ospite di Francesca Fialdini

Oltre a Maurizio Ferrini, tra gli altri ospiti Jimmy Ghione, Anastasia Kuzmina e Teresa Manes

Francesca Fialdini - Ipa
Francesca Fialdini - Ipa
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18 ottobre 2026 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Signora Emma Coriandoli, icona pop della comicità italiana, protagonista della tv con la sua ironia travolgente, torna in libreria con un nuovo “fucsia crime”: “La Signora Coriandoli e il tango del mistero”, scritto dal suo alias, Maurizio Ferrini, con Giovanni Fabiano. E Coriandoli-Ferrini sono ospiti di “Da noi… A Ruota Libera” il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), in onda oggi, domenica 18 ottobre, alle 17.20 su Rai 1.

Gli altri ospiti in studio

Ospiti anche Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, una delle coppie in gara della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, già alle prese, nelle prime puntate, con esibizioni di Boogie e Samba. Infine, Rossella Brescia, conduttrice radio e tv, attrice e ballerina, che, dopo il successo della scorsa stagione, riprenderà dal 29 ottobre, al Teatro Sistina di Roma, la tournée di “Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il Musical”. Tratto dall’omonimo libro di Teresa Manes, anche lei presente in studio, il musical, così come il libro e il film, racconta la tragica storia del figlio di Teresa Manes, Andrea Spezzacatena, il quindicenne che nel 2012 si tolse la vita dopo mesi di derisioni online. Dopo la sua scomparsa, Teresa ha dedicato la vita al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e ora, sullo stesso tema, ha scritto un nuovo libro: “Contro il bullismo”.

In ogni puntata Francesca Fialdini racconta, attraverso le sue interviste, le storie dei protagonisti del mondo dello spettacolo e di persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, rimettersi in gioco e dare una nuova direzione al proprio percorso, facendo girare la ruota, simbolo di rinascita, trasformazione e coraggio. Come sempre, l’obiettivo del programma è quello di far conoscere storie vere, forti ed esemplari, con uno sguardo sempre attento all’attualità, offrendo spunti di riflessione e utilizzando linguaggi e punti di vista sempre diversi.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Angela Melcarne, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.

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