Eleonora Abbagnato: "Non mi candido alla Scala come ha fatto Bolle"

Sovrintendente Teatro dell'Opera di Roma Giambrone, 'con Eleonora tandem perfetto, per me può rimanere altri 5 anni'

"Non mi candido alla guida del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano come ha già fatto Bolle. Sono all'Opera di Roma dal 2015. Il mio futuro? Domandatelo al sovrintendente Francesco Giambrone". Eleonora Abbagnato confessa all'Adnkronos il suo desiderio di rimanere direttrice del corpo di ballo dell'ente capitolino e puntare dunque alla riconferma ad un anno dalla scadenza del suo mandato.

Ed ha ricordato: "Con il sovrintendente Giambrone stiamo lavorando tantissimo per sostenere i giovani. Quanti anni sarò ancora a Roma? Non lo so ma in molti sperano che io rimanga".

Dal canto suo il sovrintendente Francesco Giambrone ha risposto con queste parole: "Le scommesse iniziali non si mollano. Con Eleonora stiamo lavorando in perfetto tandem. Nessun dubbio, da parte mia, può rimanere anche per i prossimi 5 anni. Sta operando con straordinari risultati con la compagnia e da oltre un anno è anche la direttrice della scuola. I cambiamenti radicali e positivi si vedono - ha aggiunto Giambrone- Mai avrei immaginato grandi risultati in così pochissimo tempo. Anche alla scuola come per la compagnia Eleonora sta dedicando tutto il suo tempo, ma soprattutto il suo cuore".