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Emma Marrone, messaggio sulla prevenzione: "Non trascurate niente". L'appello ai fan

La cantante ha condiviso sui social un potente messaggio rivolto ai suoi follower

Emma Marrone - fotogramma/ipa
Emma Marrone - fotogramma/ipa
13 aprile 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emma Marrone ha lanciato un potente messaggio sulla prevenzione attraverso i suoi canali social. La cantante - che nel 2009 ha affrontato la diagnosi di un tumore alle ovaie - ha raccontato con grande gioia di essersi sottoposta al consueto controllo annuale e che ha dato un esito positivo.

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"Questa bella notizia mi ha dato ancora di più lo slancio per fare sempre meglio", ha detto la cantante che sta preparando un tour in giro per l'Italia e due date speciali negli Ippodromi di Roma e Milano previsti per il prossimo settembre.

"Mi raccomando raga, fate sempre i controlli, non trascurate niente", ha aggiunto la cantante lanciando un appello importantissimo ai suoi fan. "Anche se vi sentite bene, fate i controlli", ha concluso a corredo di uno scatto che la ritrae in macchina con il sorriso stampato sulle labbra.

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prevenzione tumore controllo annuale
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