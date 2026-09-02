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Europe, il nuovo singolo 'Scandinavian Eyes' fuori ora

Sulla scia dell'uscita del disco, la band partirà inoltre per un lungo tour dedicato al 40° anniversario di The Final Countdown

EUROPE - Andy Ford
EUROPE - Andy Ford
02 settembre 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Europe svelano un nuovo assaggio del loro prossimo album in studio 'Come This Madness' con il nuovo singolo 'Scandinavian Eyes', un brano che è già un inno, dalla melodia capace di entrare in testa praticamente al primo ascolto. 'Come This Madness' uscirà il 25 settembre per Silver Lining Music.

Costruita attorno ad un riff incalzante, un ritornello inconfondibile, grandiose linee vocali ed incredibili arrangiamenti, 'Scandinavian Eyes' ha la dimensione di una vera e propria sinfonia pensata per il palco. Il brano possiede un respiro particolarmente ampio, con gli Europe capaci di fondere la potenza e l'immediatezza del rock con la profondità della musica orchestrale.

“Questo riff trascinante, la magia degli arrangiamenti orchestrali e le melodie vocali e di chitarra ne fanno uno dei miei brani preferiti degli Europe da molto tempo!”, racconta Joey Tempest, membro fondatore e frontman della band. “Il testo parla del superare il confine tra ciò che è giusto e ciò che lo è... un po' meno. Siamo davvero orgogliosi di questo pezzo e non vediamo l'ora di suonarlo dal vivo". Il performance video che accompagna il singolo, diretto da Patric Ullaeus, cattura gli Europe a pieno regime e restituisce tutta la forza della loro presenza dal vivo. L'intesa, la qualità dei musicisti e l'energia della band sono messe in primo piano, lasciando che sia l'intensità di 'Scandinavian Eyes' a parlare da sé.

Sulla scia dell'uscita del disco, la band partirà inoltre per un lungo tour dedicato al 40° anniversario di The Final Countdown. Al via da Glasgow il 30 settembre, The Final Countdown 40th Anniversary Tour unirà l'eredità che ha segnato la storia degli Europe alla nuova energia che continua ancora oggi a spingerli in avanti.

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Scandinavian Eyes The Final Countdown 40° anniversario
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