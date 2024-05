Mancano una manciata di ore dalla finale dell'Eurovision Song Contest che decreterà il vincitore dell'edizione 2024, tra i 26 Paesi in gara questa sera, a Malmo, in Svezia, Paese ospitante in quanto vincitore dell'edizione dell'anno scorso. A rappresentare l'Italia nella competizione annuale di musica dal vivo organizzata dalla European Broadcasting Union (Ebu), la vincitrice del festival di Sanremo Angelina Mango con il brano 'La noia'. A premiare uno o l'altro cantante o gruppo musicale è un complesso sistema di voto, che viene regolarmente modificato, come accaduto per l'edizione di quest'anno.

Nel dettaglio, la votazione dell'Eurovision durante la finale è divisa in due parti: i punti delle giurie nazionali e i punti del televoto, assegnati dal pubblico. Ciascuno dei 37 paesi partecipanti al concorso assegna due serie di punti (da 1 a 8, e alle due preferite 10 e 12 punti), una dalla propria giuria professionale e una dal pubblico. I voti della giuria vengono calcolati tramite una media dopo che tutti i membri hanno stabilito la loro classifica. Il loro voto è stato dato venerdì sera durante la prova generale per la finale. Questo significa che è già stato assegnato il 50% dei punti. Ma questo risultato sarà tenuto segreto fino a sabato sera per non influenzare i telespettatori, che potranno votare al termine delle esibizioni dei 26 paesi in competizione. Dunque ci saranno 26 concorrenti per 37 paesi elettori, dal momento che 11 sono stati eliminati durante le semifinali di martedì e giovedì, ma tutti potranno votare.

Tra le regole-cardine dell'Eurovision Song Contest c’è quella che né la giuria né il pubblico possono votare il rappresentante del proprio Paese. Questo significa che l'Italia non potrà votare Angelina Mango, ma tutti gli altri. Quest'anno però, gli organizzatori dell'Eurovision hanno reso ancora più 'complicato' il voto, introducendo una novità rispetto allo scorso anno: anche i Paesi non partecipanti possono votare. Gli internauti di tutto il mondo hanno la possibilità di sostenere i propri beniamini su Internet, tramite la piattaforma online www.esc.vote. Le votazioni per i telespettatori dei Paesi non partecipanti- Resto del Mondo - si sono aperte al termine della trasmissione della seconda prova generale della Finale e si chiuderanno all’inizio della trasmissione in diretta. mentre quelle per tutti i telespettatori si apriranno prima dell'inizio della prima esibizione nel Live Show e si chiuderanno circa 25-40 minuti dopo la fine dell'ultima esibizione.