Fedez, Selvaggia Lucarelli e il Festival di Sanremo 2025. Una miscela esplosiva, o forse no. Il countdown verso l'inizio del Festival è quasi finito e l'atmosfera si scalda sempre di più. Molti sono gli incroci di destini che si intersecheranno nell'ambito della kermesse e uno di questi è sicuramente destinato a fare scintille: stiamo parlando di Fedez e Selvaggia Lucarelli che, ironia della sorte, da acerrimi nemici quali sono saranno entrambi coinvolti a Sanremo. La giornalista parteciperà come conduttrice del Dopofestival al fianco di Alessandro Cattelan, mentre il rapper è in gara fra i 30 big con il brano 'Battito'.

L'incrocio, al di là dei social, potrebbe verificarsi nelle 4 puntate dei 'tempi supplementari'. Il condizionale è d'obbligo perché Fedez, a quanto pare, non gradirebbe l'idea di incrociare il microfono con l'interlocutrice. "Non credo che il 'Dopofestival' debba essere vissuto come una corte d'accusa, non sarà un tribunale.

Capisco che per ciò che è successo recentemente ci si vada a infilare un po' in quell'argomento, ma Selvaggia Lucarelli è una persona intelligente che parla di altre mille cose e parlerà anche di quello", ha detto Cattelan rispondendo alle domande sul tema nella conferenza stampa di oggi.

Fedez non ha mai avuto un rapporto sereno con la giornalista e vorrebbe dunque evitare di essere ospite per non parlare delle sue vicende personali. "Quando l'ho chiamata non avevo idea di chi fossero i cantanti", ha spiegato Cattelan. "Le polemiche hanno sempre fatto parte di Sanremo".

Fedez e Lucarelli, 'nemici' da sempre

Il travagliato rapporto tra i due si perde nella notte dei tempi, a partire dai tempi in cui il rapper era sposato con Chiara Ferragni. La giornalista, infatti, è stata fin da subito fra le più critiche sull'immagine 'immacolata' della coppia Ferragnez: dalla contestazione sull'uso dell'immagine dei figli sui social alla gestione delle operazioni di beneficenza dei due influencer, sfociata nella famosa inchiesta 'Il vaso di Pandoro' diventato un best seller, fino alle amicizie 'poco raccomandabili' del rapper di Rozzano, il passato è costellato da scintille a colpi di social.

Recentemente, la giornalista ha rivelato in un'intervista a Cattelan che Fedez ha presentato due denunce contro di lei chiedendole un risarcimento da 50mila euro e 150mila euro.

Anche qualche settimana fa, le frizioni fra i due si sono rianimate non dando alcun segno di placarsi. L'ospitata di Fedez a 'Sarà Sanremo', il programma in cui gli artisti hanno annunciato al conduttore Carlo Conti il brano che porteranno all'Ariston, ha fatto discutere. Il rapper è infatti apparso confuso e smarrito, tanto da far preoccupare i fan che hanno cominciato a domandarsi se dietro non ci fossero difficoltà o problemi di salute. A fare da contraltare al fiume di post dei followers, è stata proprio la Lucarelli, che sul suo profilo Instagram non ha frenato l'ennesimo attacco al rapper. "Ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé. Se stai male ti curi, non cerchi il palco", ha scritto la giornalista.

Che ha già lanciato 'guanti di sfida' -ironici, va detto- al rapper. A Sanremo "vorrei annunciare Fedez", ha dichiarato sarcastica. Dal canto suo, Fedez ha chiuso l'anno con un post che rivangava tutte le 'sfortune' del 2024, ma "c'è una sola certezza nella mia vita: che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco", ha scritto ironico. Insomma, comprate i pop-corn: le premesse per un Sanremo frizzantino ci sono tutte.