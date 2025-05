La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è giunta al capolinea? Pare proprio che l'imprenditore abbia fatto dietrofront, e dopo aver chiuso la sua relazione con l'imprenditrice digitale, sia tornato tra le braccia di Nicole Moellhausen, sua ex moglie e mamma dei suoi tre figli.

Le foto

Il rampollo di casa Pirelli è stato paparazzato da Chi a Portofino proprio insieme alla sua famiglia. "Venerdì sera con i tre figli, Giovanni è andato in piazzetta a prendere l’aperitivo", si legge sul magazine di Alfonso Signorini. A fargli compagnia, proprio l'ex moglie Nicole, accolta con calore anche dal padre dell’imprenditore, Marco Tronchetti Provera, che l'ha salutata "come una di famiglia".

Ma non finisce qui. La domenica Giovanni e Nicole si sono incontrati in spiaggia per un lungo confronto, che, a giudicare dagli scatti pubblicati da Chi, si sarebbe concluso con un bacio. Un gesto che segnerebbe la fine del breve capitolo con Chiara Ferragni.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui l'imprenditrice digitale ha dichiarato, ospite nel podcast della sorella Valentina, di credere che soltanto "pochissimi uomini" siano in grado di vivere al fianco di una donna in carriera e sicura di sé. "Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte, indipendente, che guadagna bene, che si fa rispettare - ha detto nel corso del podcast - ma poi quando ce l'hanno di fianco pochissimi non sono minacciati nel loro ego". "La maggior parte" degli uomini, ha spiegato, "dicono di volere queste cose, ma una volta che le trovano, anche in minima parte, cercano di renderti più piccola".

Parole che ora sembrano avere un bersaglio preciso: Giovanni Tronchetti Provera.