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Filippo Magnini: "Pellegrini? Mi ha abbandonato nel momento del bisogno"

Con Giorgia Palmas ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Filippo Magnini e Federica Pellegrini - Instagram
Filippo Magnini e Federica Pellegrini - Instagram
31 maggio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non è stata una persona importante nella mia vita perché nel momento del bisogno ha preferito il silenzio". Così Filippo Magnini, nel corso della replica di Verissimo andata in onda oggi domenica 31 maggio, ha parlato della sua precedente relazione, lunga quattro anni, con la campionessa olimpica Federica Pellegrini.

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Una storia travagliata, con molti alti e bassi: "Quando sono stato accusato di doping io stavo ancora con Federica, ma in un momento così delicato della mia vita, lei non ha detto nulla, pur sapendo che ero innocente. Una persona che per me è importante avrebbe detto qualcosa", ha detto l'ex nuotatore che addossa a Pellegrini la colpa di essere rimasta in silenzio "un silenzio accusatorio nei miei confronti".

Ma proprio in quel momento, che Magnini considera "il periodo più brutto della sua vita", ha incontrato Giorgia Palmas, la showgirl con cui è sposato da cinque anni: dalla loro unione è nata una figlia, Mia. "La prima volta che l'ho visto ho subito pensato che fosse l'amore della mia vita. Mi sono sentita sicura, appoggiata", ha detto la showgirl.

La coppia ha vissuto un momento di crisi proprio recentemente, quando Magnini è diventato ufficialmente concorrente di Ballando con le stelle. Un'esperienza che li ha messi alla prova: "Con la lontananza siamo stati mesi a dura prova, siamo stati lontani quattro mesi. Non abbiamo vissuto la quotidianità, ed è stato difficilissimo. Non condividere insieme tante cose ci ha portato a litigare tanto", hanno ammesso entrambi.

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