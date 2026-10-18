Fiorello ha riportato il varietà dopo il Tg1 con 'Tg1 edizione più che straordinaria’, lo speciale in onda dopo l’edizione delle 20. "Abbiamo portato il varietà dopo il Tg1, erano anni. Ci sono bambini che questa cosa non l'hanno mai vista come l'Italia mondiale", ha detto il conduttore in smoking nello studio del Tg, prima di essere interrotto da TonyPitony che ha chiesto dove fosse il bagno. L'ironia del conduttore non si è fatta attendere: "Sono liberi quelli di Ranucci e Milo Infante". Quella di questa sera è stata un'operazione che sa di televisione d'altri tempi ma che, come sempre accade con Fiorello, viene reinventata attraverso un linguaggio contemporaneo, tra satira, improvvisazione, musica e meta-televisione. Ad aprire i 10 minuti - e poco più - di show è stata la cantante Annalisa, che ha regalato al pubblico una versione della sua 'Esibizionista': "Che rarità sintonizzarsi quando hai davanti il più brillante dei brillanti, per carità, devi avvicinarti non lo dovrai più Immaginare perché lui è lui è... è un gran professionista, il re del varietà, bello come una specie estinta no, non se ne va... Succede...sì, finalmente succede. Hai capito chi è, lui è...Rosario Fiorello".

Accompagnato da un rullo di tamburi, Fiorello ha annunciato l'arrivo di Achille Lauro, Cesare Cremonini, Erminio Sinni e Serena Brancaleone. Per poi interrompere il motivetto musicale e dire: "No, non saranno con noi. Ma chi li paga? E chi paga l'hotel, il taxi e le arachidi in camerino". Una gag per invitare in studio l'inseparabile Fabrizio Biggio: "Perché spendere soldi quando noi abbiamo l'artista che nessuno vuole come ospite? Te lo regalano come il bollo dell'auto: signori ecco Fabrizio Biggio". E parlando dell'aumento dei prezzi della verdura e della benzina ha ironizzato sul costo dei prezzi dei concerti di Marco Mengoni a 'Allo Sbagliato': "Se vai da lui spendi meno. Marco si scherza...ma mica tanto". Tra battute taglienti, TonyPitony alla costante ricerca di un bagno e le comparsate delle giornaliste del Tg1 Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Alessio Zucchini è andata in onda così l'unica puntata di 'Tg1 edizione più che straordinaria', che ha visto Rosario Fiorello trasformare lo studio del telegiornale in un palcoscenico surreale: "Ma ti rendi conto che nell'ultima direzione di Chiocci, perché dopo questa cosa secondo me... Lo abbiamo profanato. È un po' come un addio al celibato senegalese a casa di Vannacci", ha scherzato Fiorello. Tra i momenti più riusciti spicca il finto lancio dedicato a 'Doc', in cui Fiorello immagina di sostituire Luca Argentero.

Lo show diventa anche l'occasione per lanciare la nuova stagione radiofonica de 'La Pennicanza' - accompagnata dal jingle cantato da Mina - il programma che da domani, lunedì 19 ottobre, vedrà nuovamente insieme Fiorello e Biggio su Rai Radio2, in simulcast visual sul canale 202 del digitale terrestre e su RaiPlay. "Non abbiamo un programma, siamo un po' come il Campo largo. Io vi do consigli: Giorgia Meloni e al governo, perché? Grazie ai miei consigli". E poi un altro consiglio 'by Fiore': "Ci vuole qualcuno che vi guidi. Ad esempio c'è una Salis... attenzione che di Salis ce ne sono due, prendete quella che paga l'affitto". Fiorello e Biggio si sono poi collegati con lo studio di via Asiago ancora in allestimento con un operaio napoletano con tanto di elmetto giallo: Gigi D'Alessio. Il cantautore ha finto di chiamare Stefano De Martino: "A Sanremo arriviamo con l'anno nuovo, stai tranquillo. Sì... quattro stanze separate per i Maneskin, gli diamo quelle dei Pooh, che non vengono". Tra le novità l'arrivo de 'La Nottatanza', una replica de 'La Pennicanza' arricchita di contenuti extra in onda in terza serata su Rai1. 'La Pennicanza' è un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. La produzione musicale è del maestro Enrico Cremonesi e a Danti. La regia radiofonica è di Marco Lolli, la regia video di Piergiorgio Camilli.