Folla di vip all’Auditorium per il libro di Alberto Matano

Una folla di vip, tra conduttori tv, attori, dirigenti Rai ed altri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo ha partecipato giovedì sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma alla presentazione del romanzo di Alberto Matano, ‘Vitamia’ (Mondadori). Il racconto segue il ventenne Rocco che si trasferisce a Roma dalla Sicilia e tra incontri travolgenti e attrazioni inaspettate scopre che il vero amore sfugge ad ogni etichetta e definizione. “Un romanzo in parte ispirato alla mia vita. ‘Vitamia’ è il modo in cui chiamo mio marito Riccardo. Questo è un libro che è arrivato nel momento giusto, perché probabilmente ho fatto pace con tutte quelle cose che quando sei ragazzo non comprendi”, ha sottolineato il conduttore de ‘La Vita in Diretta’.

Di fronte ad una Sala Petrassi strapiena, l’autore ha dialogato del libro con la scrittrice Barbara Alberti, la regista Simona Izzo e lo scultore Francesco Vezzoli, la cui opera appare sulla copertina del romanzo, e Francesca Fagnani. Quest’ultima è arrivata nella seconda parte della presentazione a causa di un prolungamento della registrazione di ‘Belve’, probabilmente causato dall’esigenza di colmare il ‘buco’ lasciato da Teo Mammucari, che ha abbandonato la registrazione della sua intervista dopo 5 minuti. “Mi scuso con tutti ma ho finito adesso di registrare. Sono felice di essere riuscita ad arrivare perché con Vitamia è nato un romanziere, che racconta i sentimenti come pochi sanno fare”, ha detto la conduttrice. Mentre Vezzoli ha definito ‘Vitamia’ “una rivendicazione gender fatta come un megafono di velluto”.

“Questo libro è pronto per diventare una sceneggiatura. Se qualcuno ti chiedesse di farne un film?”, ha chiesto Simona Izzo. “Ne sarei immensamente felice”, ha risposto Matano. “Sto già pensando a chi potrebbe fare Rocco”, ha chiosato sorridendo la regista. A leggere alcuni passaggi del romanzo è salito sul palco della Sala Petrassi Ricky Tognazzi (a cui poi si è unita la stessa Simona Izzo).

In platea, tra tantissimi personaggi televisivi, anche Milly Carlucci, che Matano ha chiamato sul palco ricevendo dalla conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ grandissimi complimenti sul romanzo: “Giornalista autorevole, conduttore bravissimo, intrattenitore brillante, ora anche bravissimo romanziere. Qual è il tuo prossimo gol?”, ha detto sorridendo Milly. “Continuare ad occuparmi delle mie passioni. Se devo pensare a dove mi vedo tra un po’ di anni, penso ad una casa in Maremma dove concentrarmi nella scrittura. Nell’immediato però mi auguro che ‘Vitamia’ abbia una vita sua”, ha concluso Matano.