Francesco Arca annuncia un'azione giudiziaria contro il settimanale 'Oggi'. Lo fa sapere, attraverso un comunicato stampa, il legale dell'attore Laura Sgrò. Il riferimento è a un articolo del settimanale in cui compaiono una serie di foto che ritraggono l'attore insieme alla conduttrice Elisabetta Gregoraci che, secondo il giornale, ''si sono lasciati andare a tenerezze impreviste'' evocando un'''attrazione fatale'' tra i due. ''Il mio assistito contesta fermamente il titolo (sia di copertina sia dell’articolo) e l’intero contenuto del suddetto articolo, in quanto non rispondente al vero, ritenendolo gravemente diffamatorio e lesivo della sua reputazione - spiega la Sgrò - Difatti, tra il signor Francesco Arca e la signora Elisabetta Gregoraci non intercorre alcuna relazione sentimentale né, tanto meno, il mio assistito è 'stregato' dalla Gregoraci. È fatto notorio che il rapporto di amicizia tra i due sia da tempo consolidato, perdurando da circa un ventennio, nonché condiviso anche con le rispettive famiglie''.

''Pertanto, le affermazioni secondo cui tra i due sarebbe 'scoppiata la passione', al punto da essere definita dal settimanale 'attrazione fatale', o più banalmente 'pare che sia scattata una simpatia tra i due' risultano essere tutte frutto di pura invenzione dell’autore - prosegue il legale di Arca - Difatti, da una fotografia che ritrae il signor Arca in compagnia di altre persone, tra cui la Gregoraci, in atteggiamenti amicali e confidenziali, è stata costruita una storia di passione infuocata che neppure esaminando le suddette immagini si può lontanamente desumere. Peraltro, il settimanale 'Oggi' riporta erroneamente di una gita intima in barca cui avrebbero partecipato soltanto quattro persone, mentre invece gli ospiti erano più di una decina''.

''Rappresentare fatti non veritieri così gravi e compromettenti per la vita delle persone, in difetto di prove concrete e senza avere svolto i dovuti riscontri circa i fatti narrati - sottolinea ancora la Sgrò - al solo scopo di trarne profitto, costituisce atto di sicura rilevanza penale. Va considerato, inoltre, che il signor Arca, come la stessa autrice dell’articolo non ha mancato di evidenziare, è sentimentalmente legato a un’altra donna dal 2014, con la quale ha avuto due figli, ancora in tenera età. Prima di demolire una famiglia, al solo scopo di lucro - conclude il legale dell'attore - è opportuno, quanto meno, verificare l’autenticità della notizia e se sussista un interesse pubblico della stessa, che certamente non può ravvisarsi nella necessità dei lettori di conoscere fatti alterati dalla fantasia dell’autore. Il signor Francesco Arca procederà con ogni azione legale nelle sedi competenti, a tutela propria e della sua famiglia''.