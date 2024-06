"Questo è il mio nuovo colore di occhi … Il colore che porterò con me per tutta la vita…". Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, mostra orgoglioso il suo sguardo in un video su Instagram, dopo l'operazione di 'cheratopigmentazione' a cui si è sottoposto.

"Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più…A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all’intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile - scrive nel post dove condivide un filmato in cui appare con degli occhi azzurri chiarissimi - . Adesso potete anche riempire i commenti di questo reel di insulti contro di me: sul personale,sul mio aspetto fisico, sul nuovo colore dei miei occhi e su tutto quello che volete voi. Tanto ormai neanche ci faccio più caso, mi sono abituato".

"In queste settimane me ne sono state dette di tutti i colori sono stato vittima di cyberbullismo sotto gli occhi di tutti…E' stato un 'tutti contro uno' vermente di cattivo esempio e totalmente ingiusto. Io ho cambiato il colore dei mie occhi, non ho fatto del male a nessuno. E siate onesti con voi stessi…Intervento a parte…A tutti piacerebbe poter scegliere il colore dei propri occhi".