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Giusina Battaglia, il messaggio dopo la morte del marito Sergio: "Straziata dal dolore"

Le parole dopo l'annuncio di Antonella Clerici a 'È sempre mezzogiorno'

Giusina Battaglia - fotogramma/ipa
Giusina Battaglia - fotogramma/ipa
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20 ottobre 2026 | 11.14
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Sono straziata dal dolore". Così Giusina Battaglia torna sui social dopo l'annuncio della morte del marito Sergio. A renderlo pubblico è stata Antonella Clerici che ieri in apertura di 'È sempre mezzogiorno' ha rivolto un messaggio di affetto e vicinanza alla cuoca del programma di Rai1.

"Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti", scrive Battaglia in una Instagram stories a corredo di un cuore infranto. E poi conclude: "Torno presto, ho bisogno di tutti voi".

Le parole di Clerici

"Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene", queste le parole di Clerici in diretta.

 

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