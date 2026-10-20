"Sono straziata dal dolore". Così Giusina Battaglia torna sui social dopo l'annuncio della morte del marito Sergio. A renderlo pubblico è stata Antonella Clerici che ieri in apertura di 'È sempre mezzogiorno' ha rivolto un messaggio di affetto e vicinanza alla cuoca del programma di Rai1.

"Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti", scrive Battaglia in una Instagram stories a corredo di un cuore infranto. E poi conclude: "Torno presto, ho bisogno di tutti voi".

Le parole di Clerici

"Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene", queste le parole di Clerici in diretta.